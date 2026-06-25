Este jueves, 25 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 662.7596 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,42%.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.87% y en el último año acumula un descenso de -6.75%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real cayó cuatro jornadas seguidas, se mantuvo estable dos, subió una, volvió a caer dos y terminó con un alza. En balance, el periodo dejó un retroceso leve pese al rebote final.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.10%, es menor que la volatilidad anual del 15.41%, lo que significa que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda en los próximos días.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 66275.96066536582 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 132551.92133073164 pesos colombianos y comprar 500 reales cuesta 331379.8033268291 pesos colombianos.