En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 25 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 3902.93 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,14%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 2.14%, mientras que en el último año retrocedió 16.11%, mostrando una recuperación reciente tras una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro encadenó cinco caídas seguidas y luego osciló con avances y retrocesos alternados; el balance general sigue siendo bajista pese a intentos de recuperación.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza. Esta mejora en el valor sugiere un creciente fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 390,292.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 780,585.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1,951,464.95 pesos colombianos.