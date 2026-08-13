Un truco de limpieza doméstica que ayuda a reducir polvo, olores y humedad.

El uso de vinagre blanco para la limpieza del hogar es una práctica conocida desde hace años, pero en el último tiempo se popularizó un hábito puntual: pasar un trapo con vinagre debajo de la cama para mejorar la higiene del dormitorio. Se trata de un método simple, económico y sin productos químicos fuertes.

Distintos especialistas en orden doméstico y bienestar del ambiente, citados por El Tiempo, explican que este espacio suele acumular polvo, humedad y partículas que no siempre se limpian con frecuencia, lo que puede afectar la sensación de frescura del cuarto.

Muchas personas incorporan este truco dentro de sus rutinas semanales de limpieza porque es fácil de aplicar y no requiere equipamiento especial ni mezclas complejas.

Por qué se recomienda limpiar con vinagre debajo de la cama

El vinagre blanco se usa de forma habitual en tareas domésticas por su capacidad para neutralizar olores y ayudar en la limpieza de superficies. Gracias a su nivel de acidez, puede contribuir a disminuir la presencia de microorganismos y a despejar aromas concentrados en zonas poco ventiladas.

El vinagre es un producto de uso doméstico frecuente para tareas de higiene general. (Imagen: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Debajo de la cama suele formarse una combinación de polvo fino, pelusas y humedad ambiental. Al pasar un trapo apenas humedecido con agua y vinagre, se logra retirar mejor esa suciedad acumulada y dejar el sector más limpio.

Otro punto a favor es que no deja perfumes intensos, algo valorado en dormitorios, donde los olores fuertes pueden resultar molestos para algunas personas al momento de descansar.

Qué beneficios prácticos tiene este método de limpieza

Quienes aplican este procedimiento de forma periódica señalan varias ventajas concretas:

Ayuda a reducir malos olores en espacios cerrados.

Colabora en el control de polvo y ácaros asociados a la suciedad acumulada.

No incorpora químicos agresivos en el ambiente.

Aporta sensación de orden en una zona que suele descuidarse.

Es económico y fácil de repetir varias veces al mes.

En corrientes de organización del hogar como el Feng Shui, también se asocia la limpieza de la parte inferior de la cama con la liberación de cargas ambientales y la mejora de la calidad del descanso, siempre como práctica complementaria de orden.

Cómo limpiar debajo de la cama con vinagre: el paso a paso

El procedimiento es directo y no demanda más que unos minutos:

Usar vinagre blanco o de alcohol , que tiene aroma más neutro.

Preparar una mezcla de agua con un pequeño chorro de vinagre en un balde.

Humedecer un trapo limpio y escurrirlo bien para no mojar en exceso.

Pasarlo debajo de la cama con ayuda de un palo, escoba o secador largo.

Repetir la pasada hasta que el paño salga sin restos visibles de suciedad.

No es necesario enjuagar luego, ya que la solución es ligera y se evapora rápido si el trapo está bien escurrido.

Los beneficios de pasar un trapo húmedo con vinagre por debajo de la cama. (Imagen: Representación creada con IA)

Cada cuánto se puede repetir la limpieza

Las guías de limpieza del hogar recomiendan atender el espacio debajo de la cama al menos una vez por semana. En viviendas con mascotas, poca ventilación o mayor nivel de polvo, puede hacerse con más frecuencia.

Sostener esta rutina permite evitar acumulaciones persistentes y mantener el dormitorio en condiciones más favorables para el descanso diario.