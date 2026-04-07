La pérdida de cabello se estima en aproximadamente 150 cabellos diarios. Por lo tanto, la presencia de pelos en la almohada, en el cepillo o en el plato de ducha no debe causar preocupación, ya que es un fenómeno normal. Sin embargo, en ocasiones, esta cantidad puede exceder lo habitual por diversas causas. El presente artículo aborda por qué se cae más el pelo en otoño y presenta los mejores remedios naturales para mitigar este problema. La caída del cabello tiende a ser más pronunciada en ciertos meses del año. Factores estacionales, como el otoño, influyen en este fenómeno, lo que genera inquietud en muchas personas. La investigación “Seasonality of hair loss” de los departamentos de dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y de la Escuela de Medicina de Washington determina que las estaciones del año en las que más se cae el cabello son verano y otoño. El invierno ocupa el siguiente lugar, mientras que la primavera se sitúa en la última posición. Estos estudios permiten relacionar la caída excesiva de pelo con el aumento y descenso drástico de las temperaturas. Es importante entender que, a diferencia de los reptiles, los humanos mudan su piel y pelo de forma progresiva. Por ello, los expertos insisten en que casi todos los cabellos que se pierden en otoño se recuperan y reaparecen a los pocos meses. Para frenar la caída del cabello en otoño, se recomienda seguir ciertas pautas. A continuación, se detallan algunas estrategias efectivas: Llevar una dieta equilibrada es fundamental para mantener una buena salud capilar. Consumir alimentos ricos en minerales y vitaminas contribuye a fortalecer el folículo y el cuero cabelludo. Para ello, se recomienda incluir alimentos ricos en: La salud mental afecta a la caída del pelo en cualquier estación. El estrés, la ansiedad o la depresión pueden provocar que el cabello se caiga o se vuelva más fino y quebradizo. Con la llegada del otoño se produce un cambio de rutina. Abril se relaciona con periodos de más estrés y cambios de hábitos que pueden afectar la salud capilar. Para ello, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, se recomienda intentar relajarse. Controlar la mala alimentación, el déficit de sueño, la falta de ejercicio y los malos hábitos de consumo puede regular la caída del cabello. Técnicas de relajación como la meditación, el yoga o una infusión de plantas medicinales para la relajación pueden ser de ayuda. Esta infusión puede incluir: