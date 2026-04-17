Las algas son comestibles y han sido aprovechadas en el continente asiático durante mucho tiempo. En años recientes, el consumo de algas se ha extendido a nivel global, gracias al conocimiento sobre su concentración de nutrientes y beneficios. Esta planta destaca por su sabor, fácil conservación y su elevada concentración nutritiva, que proporciona grandes beneficios en cantidades reducidas. Este conjunto de característica la convierten en un alimento especial y atractivo para diversas dietas. Este artículo ofrece información relevante sobre estas “verduras” del mar, abarcando sus propiedades, beneficios y formas de consumo. Las algas aportan poca grasa, muchos minerales, fibra, antioxidantes y proteínas de alta calidad. El yodo se considera uno de los minerales esenciales presentes en las algas. Este mineral resulta fundamental para el organismo, ya que es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas, las cuales regulan el metabolismo del cuerpo. El magnesio, presente en gran cantidad en las algas, resulta fundamental para diversos procesos del organismo. Este mineral está relacionado con el funcionamiento de los músculos, el sistema nervioso, los niveles de azúcar en sangre y la presión sanguínea. El fósforo, presente en las algas, desempeña un papel crucial en la formación de huesos y dientes. Este mineral contribuye significativamente a la regeneración de células y tejidos.