Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 10 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 718,16 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.07%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.90%, es menor que la volatilidad anual del 15.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un notable incremento en varios momentos, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: