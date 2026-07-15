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Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este miércoles, 15 de julio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 639,92 pesos colombianos.
En el mercado del Real, la cotización registró una leve caída semanal de -0.74% y, en el último año, acumuló un descenso más marcado de -10.86%.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real, 11.94%, es menor que la volatilidad anual de 15.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
¿Cuál es la señal para determinar si fue al alza o a la baja en las últimas dos sesiones?
Además,
En los últimos 10 días, el Real fue volátil: cinco caídas, cuatro subidas y un día estable; saldo levemente negativo, pero cierre con dos avances consecutivos que sugieren intento de recuperación.
¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?
Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Analizar las tasas de cambio y tarifas antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Evaluar cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.