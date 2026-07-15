Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 15 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 639,92 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización registró una leve caída semanal de -0.74% y, en el último año, acumuló un descenso más marcado de -10.86%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, 11.94%, es menor que la volatilidad anual de 15.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cuál es la señal para determinar si fue al alza o a la baja en las últimas dos sesiones?

Además,

En los últimos 10 días, el Real fue volátil: cinco caídas, cuatro subidas y un día estable; saldo levemente negativo, pero cierre con dos avances consecutivos que sugieren intento de recuperación.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: