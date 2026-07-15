Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 15 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.713,12 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 1.36%, pero en el último año acumuló un descenso de -18.05%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 29.68%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.63%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó caídas y subidas, con dos avances consecutivos a mitad del periodo, dos retrocesos seguidos antes del cierre y un rebote final; balance mixto y sin jornadas planas.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 15 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3713.1201 pesos colombianos, es de 371312.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 742624.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1856560.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: