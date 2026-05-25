Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 25 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 733,86 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.61%, ha sido mayor que la volatilidad anual del 15.10%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real alternó periodos estables con movimientos opuestos: 4 jornadas sin cambios, 3 de alza y 3 de baja, con cierre en recuperación tras dos días planos.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este lunes, 25 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 733.8586285213372 pesos colombianos, deberán pagar 73385.86285213372 pesos colombianos; 200 reales costarán 146771.72570426744 pesos y 500 reales, 366929.3142606686 pesos.