Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 22 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 668,3 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real cayó -0.51% y en el último año acumuló una baja de -5.94%, reflejando una tendencia descendente.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.63%, es menor que la volatilidad anual del 15.39%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real inició estable, retrocedió, rebotó brevemente, acumuló varias caídas, se mantuvo dos jornadas sin cambios y cerró nuevamente en baja.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: