Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 23 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 665,5 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 4.41%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.39%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró debilidad: tras una breve mejora inicial, prevalecieron varias jornadas de caída, luego dos días sin cambios y un cierre volátil con avance seguido de retroceso.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 23 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 665.5002723099665 pesos colombianos, pagarán 66550.02723099665 pesos; comprar 200 reales costará 133100.0544619933 pesos y 500 reales costará 332750.13615498325 pesos.