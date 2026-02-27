Este viernes, 27 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 732.83417 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,82%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un aumento del 2.51%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -1.41% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría generar preocupaciones sobre su desempeño en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 19.89%, es mayor que la volatilidad anual del 15.32%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 73,283.42 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 146,566.84 pesos y 500 reales tendrá un costo de 366,417.10 pesos.