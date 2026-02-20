Este viernes, 20 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 715.2737 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,33%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 2.33%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.68%. Esto indica una ligera recuperación reciente, aunque la tendencia anual sigue siendo negativa. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos. A pesar de algunas estabilizaciones, la tendencia general parece indicar una mayor cantidad de días de incremento, lo que sugiere un posible fortalecimiento en su valor. Sin embargo, los descensos también son significativos, lo que podría generar incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.16%, es menor que la volatilidad anual del 15.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,527.37 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,054.74 pesos y 500 reales tendrá un costo de 357,636.85 pesos.