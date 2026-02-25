Este miércoles, 25 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 720.61334 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,6%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.86%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.34%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.17%, es menor que la volatilidad anual del 15.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,061.33 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,122.66 pesos y 500 reales tendrá un costo de 360,306.65 pesos.