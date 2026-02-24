Este martes, 24 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 718.34674 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,87%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.77%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.75%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indicaron algunos aumentos temporales y periodos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque se han registrado intentos de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.44%, es mayor que la volatilidad anual del 15.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,834.68 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,669.36 pesos y 500 reales tendrá un costo de 359,173.40 pesos.