La decisión beneficiará a miles de aficionados que planean viajar al torneo desde Colombia y otros países de la región.

Oficial | Estados Unidos, México y Colombia bloquean el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

Estados Unidos continúa afinando su estrategia para recibir a millones de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y acaba de confirmar una medida que genera alivio entre los aficionados colombianos. Las autoridades de ese país decidieron eliminar el requisito de pagar una fianza económica para determinados viajeros que cuenten con entradas oficiales para los partidos del torneo y cumplan las condiciones exigidas por el sistema migratorio.

La decisión representa un cambio importante para quienes tenían previsto asistir al evento deportivo más importante del planeta, ya que el pago de esta garantía económica había generado preocupación por los elevados montos que podían exigirse antes de autorizar el ingreso al territorio estadounidense.

¿Qué requisito eliminó Estados Unidos para los colombianos que viajen al Mundial 2026?

La flexibilización anunciada por las autoridades estadounidenses elimina la obligación de consignar una fianza económica que, en algunos casos, podía oscilar entre los 5.000 y los 15.000 dólares como garantía de cumplimiento de las normas migratorias.

Este mecanismo había sido diseñado para reducir el riesgo de permanencia irregular de extranjeros dentro de Estados Unidos. Bajo ese esquema, los viajeros debían entregar una suma de dinero antes de ingresar al país, la cual era reembolsada si abandonaban el territorio dentro del plazo autorizado por su visa.

Con la nueva medida, quienes tengan entradas oficiales para encuentros del Mundial 2026 y cumplan con los requisitos establecidos podrán evitar este pago adicional, facilitando así la planificación de su viaje.

Donald Trump dio marcha atrás y no cobrará un impuesto a todos los colombianos que ingresen al país con estos documentos.

¿Quiénes podrán ingresar a Estados Unidos sin pagar la fianza económica?

La eliminación de la garantía financiera no aplicará de manera automática para todos los viajeros. Las autoridades migratorias evaluarán distintos criterios para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

Entre los aspectos que suelen analizarse aparecen el historial migratorio del solicitante, el cumplimiento previo de las condiciones de sus visas, la ausencia de antecedentes que generen restricciones de ingreso y la documentación que demuestre el propósito legítimo del viaje.

En el caso de los aficionados al fútbol, contar con entradas oficiales para los partidos del Mundial será uno de los elementos clave dentro de la evaluación.

¿Por qué Estados Unidos flexibilizó los requisitos para asistir al Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande de la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán más partidos que en cualquier campeonato anterior.

Ante la llegada masiva de turistas, el Gobierno estadounidense viene implementando estrategias para agilizar los procesos migratorios, reducir los tiempos de espera y facilitar la atención de millones de visitantes internacionales.

La eliminación de esta fianza forma parte de un paquete de medidas orientadas a garantizar que los aficionados puedan ingresar al país de manera más rápida y con menos barreras administrativas.

¿Qué ciudades de Estados Unidos recibirán partidos del Mundial 2026?

Estados Unidos será el país con mayor protagonismo dentro de la organización conjunta junto con Canadá y México. La mayoría de los encuentros se disputarán en territorio estadounidense, incluyendo la final del campeonato.

Entre las ciudades confirmadas como sedes aparecen Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Houston y Seattle, además de otros importantes centros urbanos que esperan recibir a cientos de miles de turistas durante varias semanas.