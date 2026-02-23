Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 713.97577 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,13%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 2.03%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.95%, reflejando una tendencia a la baja en el valor de la moneda a largo plazo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indicaron aumentos temporales y periodos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque hay momentos de recuperación que podrían reflejar ajustes en la economía. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.25%, es menor que la volatilidad anual del 15.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,397.58 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,795.16 pesos y 500 reales tendrá un costo de 356,987.90 pesos.