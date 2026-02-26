Este jueves, 26 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 730.5501 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,92%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 2.25%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.39%, reflejando una ligera recuperación reciente frente a una tendencia a la baja en el periodo anual. En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se registraron algunas caídas y periodos de estabilidad que sugieren cierta volatilidad en el mercado. En general, el comportamiento del Real indica un interés fluctuante por parte de los inversores. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.18%, es menor que la volatilidad anual del 15.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 73,055,010.01 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 146,110,020.02 pesos y 500 reales tendrá un costo de 365,275,050.05 pesos.