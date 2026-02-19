Este jueves, 19 de febrero de 2026, la cotización delreal llegó a 707.0331 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,04%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.61%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.28% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los cambios negativos predominan, aunque hay indicios de recuperación temporal. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.75%, es menor que la volatilidad anual del 15.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,703.31 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,406.62 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,516.55 pesos.