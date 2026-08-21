Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 21 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.595,94 pesos colombianos.

La cotización del Euro registró un leve descenso en la última semana (-0.87%) y una caída mucho más pronunciada en el último año (-20.15%), lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 44.84%, superior al 20.92% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del euro subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos diez días, el Euro alternó subidas y caídas en igual proporción, sin jornadas de estabilidad, por lo que cerró cerca de su nivel inicial.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 21 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia pagarán 359593.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 719187.98 pesos colombianos y 500 euros, 1797969.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra o vende euros en Colombia solo en bancos o casas de cambio autorizadas y vigiladas; verifica su licencia y reputación. Compara la TRM del día, comisiones y tipo de cambio antes de cerrar y evita cambistas informales.

Usa medios de pago trazables (transferencia o tarjeta), realiza la operación en sedes oficiales o apps propias y guarda los comprobantes. No compartas datos sensibles, cuenta el efectivo en caja y desconfía de tasas “demasiado buenas”.