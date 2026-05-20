Este miércoles, 20 de mayo de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.374,25 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -0.34% y en el último año acumuló una variación de -746.64%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 11.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.48%.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días predominó un sesgo alcista, con seis avances y cuatro retrocesos sin jornadas planas; la cotización fue irregular, pero cerró con impulso positivo sobre el nivel inicial.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 20 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4374.25 pesos colombianos, deberán pagar 437,425.00 pesos colombianos; 200 euros costarán 874,850.00 pesos colombianos y 500 euros costarán 2,187,125.00 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros en Colombia solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera; compara el tipo de cambio del día y las comisiones. Evita intermediarios informales, usa transferencias o pagos electrónicos y exige factura y comprobante.

Para vender, acude a entidades reguladas y confirma la tasa de compra y los costos antes de cerrar. No entregues efectivo en la calle; verifica la identidad del operador, realiza la operación en sede segura y conserva los soportes, cumpliendo la normativa vigente.