Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 770,75 pesos colombianos. En el mercado del Real, la cotización evolucionó con un alza semanal de 0.91% y una variación anual de 4.48%, indicando una tendencia positiva. La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 5.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 14.90%. En las últimas tres sesiones el Real subió frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real alternó al inicio, tuvo una jornada sin cambios a mitad del periodo y cerró con tres avances consecutivos, lo que sugiere una apreciación moderada. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: