Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.419,74 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro avanzó 2.47%, mientras que en el último año acumuló una variación de -4.49%, sugiriendo un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 16.64%, superando la volatilidad anual del 16.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista: comenzó estable, encadenó varias subidas, sufrió un retroceso breve y cerró con un repunte, dejando un balance neto positivo. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 441974.02 pesos colombianos; 200 euros cuestan 883948.04 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2209870.10 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: