Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 610,81 pesos colombianos.

La cotización del Real mostró una evolución negativa: -1.88% en la última semana y -11.29% en el último año.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 5.10%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.78%.

En la última sesión, el Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En 10 días, el Real mostró un impulso inicial con breve pausa, siguió con tres alzas consecutivas, revirtió con dos caídas, volvió a estabilizarse y cerró en retroceso, evidenciando fortaleza al inicio y debilidad al final.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: