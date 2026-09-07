Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.639,48 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió 2,92%, pero en el último año retrocedió 15,86%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 26.04%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 21.82%.

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En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista: siete avances y tres retrocesos, sin jornadas planas, con impulso al inicio y al final del periodo.

La cotización del Euro hoy continúa en ascenso, manteniendo una tendencia positiva durante los últimos tres días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría atraer la atención de inversores y mejorar la confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 7 de septiembre de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3639.48 pesos colombianos, deberán pagar 363948 pesos colombianos; por 200 euros, 727896 pesos colombianos; y por 500 euros, 1819740 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: