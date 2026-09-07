En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

El racionamiento de agua ha finalizado, marcando el fin de una etapa crítica en el servicio en Colombia. Sin embargo, algunos municipios de continuarán experimentando cortes parciales por un periodo máximo de 24 horas.

Durante este lunes 7 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) implementará interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente en el futur.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Usme

Los cortes de suministro se realizarán en La Picota, Santa Marta, La Aurora, Brasilia, Marichuela, La Andrea, Santa Librada, Monteblanco, Valles de Cafam, Chuniza, Gran Yomasa, San Juan Bautista, Granada Sur, Nuevo San Andres, Barranquillita, Salazar Usme, La Cabaña, Cami Santa Librada de la Transversal 4A Este a la Transversal 14, entre la Calle 62 Sur a la Calle 97 Sur desde las 10:00 a.m. por mantenimiento correctivo.

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Fontibón