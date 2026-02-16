Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 700,66 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.36%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 4.20%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.12%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: