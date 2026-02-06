Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3675.58 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,31%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -10.98% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que han generado cierta inestabilidad. A pesar de los incrementos, la tendencia general sugiere una presión hacia la disminución del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.76%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.24%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367,558.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 735,116.02 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,837,790.05 pesos.