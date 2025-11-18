La cotización del dólar este martes, 18 de noviembre de 2025 llegó a 3718 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,93%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.98%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido hacia la disminución.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.13%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 371,800 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 743,600 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,859,000 pesos.