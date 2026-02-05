Este jueves, 5 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3689.5 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,23%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.02%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.52%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, al final del período, se observó un ligero aumento, lo que sugiere cierta inestabilidad en el mercado. La fluctuación indica que, aunque hubo momentos de estabilidad, la tendencia general fue hacia la reducción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.48%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.25%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368.950 pesos colombianos, mientras que para adquirir 200 dólares el costo será de 737.900 pesos colombianos y para 500 dólares será de 1.847.250 pesos colombianos.