Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.796,51 pesos colombianos.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 16.03%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.34%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un comportamiento inestable. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. La estabilidad fue escasa, lo que indica un mercado volátil y en constante cambio.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 379.651 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 759.302 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.898.255 pesos colombianos.