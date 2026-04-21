Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 21 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 717,47 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.59%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.30%, es menor que la volatilidad anual del 14.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este martes, 21 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,746.93 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,493.86 pesos y 500 reales tendrá un costo de 358,734.65 pesos.