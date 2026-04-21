Este martes, 21 de abril de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.200,5 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.43%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.59%. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 9.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.92%. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos y políticos en la región. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este martes, 21 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 420,050 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 840,100 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,100,250 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: