Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 25 de mayo de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.683,53 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -2.88% y en el último año acumula una baja de -5.44%, lo que evidencia una tendencia descendente.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, del 13.07%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 12.93%.

En las últimas 2 sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, la cotización empezó con cuatro jornadas de avance, siguió con cuatro retrocesos y cerró con dos días de recuperación; el balance final fue ligeramente positivo.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza tras dos días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los días anteriores.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: