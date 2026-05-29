Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 29 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.238,18 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -1.17% y en el último año acumula una caída de -11.46%, indicando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 14.70%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 16.51%.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad: tras un inicio al alza vinieron tres caídas, luego alternancias y terminó con dos subidas seguidas, con balance global casi neutro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 29 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 423818.02 pesos colombianos; 200 euros cuestan 847636.04 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2119090.10 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: