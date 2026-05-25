Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 25 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.289,99 pesos colombianos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue de -1.80% y en el último año acumuló -10.24%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.62%, es menor que su volatilidad anual del 16.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas dos sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó al inicio, encadenó tres caídas a mitad de periodo y rebotó en los dos últimos, dejando un balance mixto y sin una tendencia clara.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 25 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4289.9902 pesos colombianos, es de 428999.02 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 857998.04 pesos colombianos y 500 euros cuesta 2144995.10 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: