Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 22 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.938,74 pesos colombianos.

En la última semana, el Euro subió un 1.42%, pero en el último año registra una caída del 15.11%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 21.68%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que es mayor que la volatilidad anual del 17.59%.

En la última sesión, el Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia bajista: ocho caídas, breves repuntes en los días 3 y 9, sin jornadas estables y cierre en descenso.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 22 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 393874 pesos colombianos; 200 euros cuestan 787748 pesos y 500 euros cuestan 1969370 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera. Compara tasas y comisiones, evita cambistas informales y prefiere pagos electrónicos; guarda el comprobante.

Para vender, usa los mismos canales oficiales y lleva tu documento. Verifica la tasa final antes de entregar el dinero, desconfía de ofertas por fuera y reporta operaciones cuando corresponda.