Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.343,5 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 16.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero sin lograr mantener una estabilidad significativa. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor del Euro. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este lunes, 16 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434,350 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868,700 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,171,750 pesos colombianos. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la institución esté regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia y compara las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Si deseas vender euros, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable. Lleva contigo la documentación necesaria y verifica que el lugar ofrezca un recibo de la transacción. También es aconsejable consultar las tasas de cambio actuales para obtener la mejor oferta posible.