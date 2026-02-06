La cotización deleuro este viernes, 6 de febrero de 2026 llegó a 4344.67 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,14%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.10%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un notable aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere una cierta resistencia en el valor de la moneda. En general, el comportamiento del Euro refleja un periodo de ajustes en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 2.14% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.466,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.933,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.172.334,95 pesos colombianos.