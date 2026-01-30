En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 30 de enero de 2026 llegó a 4358.64 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del0,8% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.79%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.52%, reflejando una ligera apreciación reciente pero una tendencia a la baja en el largo plazo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil que podría estar influenciado por factores económicos externos.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.80% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.864,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871.728,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.179.320,05 pesos colombianos.