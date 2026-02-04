Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4294.65 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,51%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.37%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido negativa. Esto sugiere una posible inestabilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.51% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.464,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 858.929,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.147.324,95 pesos colombianos.