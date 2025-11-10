En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este lunes, 10 de noviembre de 2025 llegó a 4338.19 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,72%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.54%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos intermitentes. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.72% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433818.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867637.98 pesos y para 500 euros, se necesitarán 1084544.95 pesos.