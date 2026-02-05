La cotización deleuro este jueves, 5 de febrero de 2026 cerró a 4353.0 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del2,97% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con varios aumentos seguidos de descensos, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de los intentos de recuperación, la moneda ha enfrentado desafíos que han llevado a una serie de caídas, sugiriendo un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.97% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435,300 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 870,600 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,176,500 pesos colombianos.