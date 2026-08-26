Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 26 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 599,97 pesos colombianos.

En el mercado del Real, la cotización tuvo un leve avance en la última semana de 0.28%, mientras que en el último año registró un descenso de 14.47%, lo que sugiere debilidad a largo plazo pese al repunte reciente.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 14.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.77%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró predominio de descensos, con una racha inicial a la baja, una pausa a mitad y un repunte en los dos últimos días; el balance general es ligeramente negativo pese al cierre con impulso.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 26 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 59997.0843045843 pesos colombianos; 200 reales cuestan 119994.1686091686 pesos colombianos y 500 reales cuestan 299985.4215229215 pesos colombianos.