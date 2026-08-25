Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 25 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy martes 25 de agosto para Virgo

Para Virgo, el clima laboral se muestra fértil y podría traducirse en un avance de carrera; un enfoque sereno y preciso favorecería que las oportunidades maduren sin prisa.

También gana fuerza la idea de afinar rutinas para elevar la calidad de vida, mientras el día sugiere una mirada honesta a la relación y la posibilidad de compartir algo distinto que refresque el vínculo.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Virgo?

Este 2026-08-25, Virgo vivirá un buen momento en el trabajo, con posibilidades de avance en su carrera; es una jornada propicia para plantearse cambios que mejoren la calidad de vida.

Virgo: así te irá en el amor este martes

Virgo, hoy el amor se nutre de tu claridad: una pausa para reflexionar te permitirá hablar con honestidad y proponer planes nuevos que aviven la chispa; si estás soltero, tu enfoque en mejorar la calidad de vida atraerá a alguien afín.

Compatibilidad destacada con Capricornio: su ambición y tu practicidad se alinean este día, facilitando acuerdos, conversaciones sinceras y experiencias nuevas que fortalecen el vínculo.

Los números de la suerte para Virgo

Los números de la suerte de Virgo son 16, 12, 89 y 14 y pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes o probar suerte en juegos y sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, aprovecha el buen momento laboral para cuidar tu energía: fija límites de horario, haz pausas activas y prioriza sueño y alimentación; reflexiona con tu pareja y elijan una actividad nueva relajante para reducir estrés y fortalecer el vínculo.