La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías astrales que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy martes 25 de agosto para Leo

Para Leo, el día apunta a que la salida está más cerca de lo pensado. En el ámbito familiar late la clave, dispuesta a mostrarse cuando lo callado encuentra palabras.

Entonces, la persona indicada se perfila casi sin esfuerzo y el rumbo se aclara. Con esa apertura, la jornada avanza más liviana, con calma y foco renovados.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este martes a las personas de Leo?

Leo, este 2026-08-25 en el trabajo notarás que la salida a ese obstáculo está más cerca de lo que imaginas: una conversación franca con alguien del equipo o un recurso que ya tienes a mano desbloqueará el avance; mantén la iniciativa y la mente abierta y al enfocarte en lo simple y cercano cerrarás pendientes y ganarás reconocimiento.

Leo: así te irá en el amor este martes

Leo, hoy en el amor descubrirás que la solución a ese malentendido o distancia está más cerca de lo que piensas: bastará con hablar con el corazón y dar un pequeño gesto de calidez. Si estás soltero, mira a tu alrededor; una persona de tu entorno habitual podría revelar un interés sincero.

Hoy tu mayor compatibilidad es con Libra, cuyo equilibrio y diplomacia encajan con tu fuego y facilitan ese acuerdo que necesitas; juntos encontrarán armonía y claridad emocional.

Los números de la suerte para Leo

Los números de la suerte para Leo son 86, 24, 49 y 89 y pueden servir para elegir fechas clave, orientar decisiones importantes y reforzar la confianza en proyectos u oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, cuida tu bienestar compartiendo eso que te guardas con un familiar de confianza: al abrirte reducirás el estrés y, con una caminata breve o respiración profunda, soltarás tensión.