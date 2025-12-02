Habrá cierre de cuentas bancarias en diciembre para los colombianos que no presenten esta documentación

La discusión del salario mínimo 2026 ya comenzó en Colombia, con los primeros acercamientos entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras para definir el incremento del próximo año. Aunque la mesa de concertación apenas se reactiva, el debate público ya se calentó con declaraciones que captaron la atención nacional.

En medio de ese escenario, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se adelantó a fijar posición personal sobre el ajuste salarial. Sus palabras se conocieron a través de un video en redes sociales, donde aclaró que hablaba como ciudadano y no en calidad de integrante del Ejecutivo.

Mientras persiste la presión inflacionaria y el empleo formal avanza con cautela, el nivel del salario mínimo vuelve a ser uno de los temas más sensibles para millones de trabajadores que esperan una mejora real en su poder adquisitivo.

Propuesta que agitó el debate del salario mínimo 2026

De acuerdo con la información compartida por Semana, Armando Benedetti planteó que el aumento del salario mínimo debería estar en “dos dígitos”, es decir, superar el 10%.

Asimismo, afirmó que el ingreso de los trabajadores colombianos resulta bajo frente a otros países de la región y citó el caso de Costa Rica, donde el salario mínimo supera los 785 dólares mensuales, mientras que en Colombia ronda los 323 dólares.

Salario mínimo 2026: Benedetti propone un aumento de dos dígitos mientras se intensifica la discusión salarial. (Fuente: EFE).

Según su postura, un incremento significativo podría traducirse en mayor productividad económica, por lo que pidió que la negociación se incline hacia una mejora sustancial en el ingreso de los empleados, pese a la resistencia que expresan algunos gremios empresariales.

La cifra que ya había puesto sobre la mesa

No es la primera vez que Benedetti se pronuncia sobre el tema. Meses atrás sugirió que la remuneración total de los trabajadores podría llegar a 1.800.000 pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representaría un aumento cercano al 11% frente a los valores actuales.

Esa propuesta generó críticas desde distintos sectores económicos, donde advirtieron sobre el impacto que una subida de ese nivel podría tener sobre los costos laborales de las empresas, especialmente de pequeñas y medianas.

Una negociación que sigue estancada

Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo intenta avanzar en la concertación oficial, pero por ahora no se registran mayores progresos. La mesa continúa sin acuerdos preliminares, en medio de posiciones distantes entre empleadores y representantes sindicales.

Salario mínimo 2026: Benedetti propone un aumento de dos dígitos mientras se intensifica la discusión salarial. (Fuente: Archivo). Andrzej Rostek

Uno de los factores que ha complicado el proceso es la decisión de Fenalco de no asistir a las sesiones de discusión, lo que añade presión a un diálogo que ya enfrenta dificultades para encontrar puntos comunes en torno al ajuste del salario mínimo.