Varias ciudades del país mantienen programas de subsidio de transporte para estudiantes de colegios oficiales y educación superior. Estas ayudas buscan reducir las barreras económicas que enfrentan las familias y evitar la deserción escolar por dificultades de movilidad. Los programas varían según la ciudad, pero comparten un objetivo común: garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Los beneficios incluyen descuentos en pasajes, rutas escolares gratuitas y transferencias monetarias condicionadas a la asistencia. En la capital, el Programa de Movilidad Escolar beneficia a estudiantes de colegios oficiales que cumplen con criterios específicos. Deben tener menos de 19 años, estar matriculados en jornada diurna y vivir a más de dos kilómetros del colegio. Los estudiantes con discapacidad cuentan con un parámetro menor: solo necesitan vivir a más de un kilómetro del colegio. Además, deben residir de forma permanente en Bogotá y estar ubicados en una Unidad de Planeamiento Zonal con déficit de cupos escolares. El subsidio en 2026 es de 2800 pesos por trayecto, equivalente al 79% del valor del pasaje. En Medellín, más de 10.800 estudiantes accedieron al programa de transporte escolar durante 2025. La ciudad también ofrece el perfil Estudiante Municipio en el Metro, que permite viajar a 1600 pesos en 2026 gracias a convenios con Sapiencia y Matrícula Cero. Barranquilla retomó en 2024 el Estímulo Social de Transporte para estudiantes de educación superior. El subsidio reduce en 40% el valor del pasaje de Transmetro, pasando de 3100 a 1860 pesos, con cobertura de 40 trayectos mensuales. En el Atlántico, más de 3000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 reciben un auxilio que cubre hasta el 40% del transporte. Bogotá entrega el subsidio a través de dos modalidades: transferencia monetaria al adulto responsable o estudiante mayor de edad, o recarga en la tarjeta TuLlave Plus del SITP. Para 2026, la inversión proyectada asciende a 28.000 millones de pesos. El cronograma oficial establece cinco ciclos de pago durante el año. Los estudiantes reciben notificación por mensaje de texto al número registrado en el sistema de matrícula Simat. El cobro se realiza en taquillas de TransMilenio, donde se valida el saldo correspondiente. Para renovar el beneficio cada año, las familias deben actualizar los datos a través del portal educacionbogota.edu.co.