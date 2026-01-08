Llega un fuerte aumento para los mayores de 57 años: recibirán un extra en sus salarios si cumplen este requisito.

La diferencia será clave para sus ingresos mensuales (Fuente: archivo).

El incremento del salario mínimo definido por el Gobierno para 2026 no solo impacta a los trabajadores activos. En Colombia, los pensionados mayores de 57 años que reciben la mesada mínima tendrán un aumento mayor, ya que su ingreso se ajusta con el mismo porcentaje del salario mínimo y no únicamente con la inflación.

Este mecanismo genera un extra real en la mesada, que corresponde a la diferencia entre el aumento del salario mínimo y el reajuste que reciben quienes cobran pensiones superiores al mínimo.

¿Qué pensionados mayores de 57 años reciben el aumento extra en 2026?

El beneficio aplica para pensionados que reciben una mesada equivalente a un salario mínimo legal vigente. En este grupo se incluyen, principalmente, mujeres desde los 57 años —edad mínima de pensión en Colombia— y hombres desde los 62.

Para ellos, el reajuste anual se hace con base en el aumento del salario mínimo, lo que suele representar un incremento mayor frente al IPC.

¿Por qué los pensionados del mínimo reciben un “extra” frente a otros jubilados?

La diferencia surge porque, en Colombia, el aumento del salario mínimo suele ser más alto que la inflación. Cuando eso ocurre, los pensionados del mínimo reciben un incremento superior, mientras que los demás solo obtienen el ajuste por IPC.

Ese margen adicional es el extra que se verá reflejado mes a mes en la mesada de 2026.

¿Cuánto subirá la mesada pensional mínima en 2026?

Con el salario mínimo fijado para 2026 en $1.750.905, la pensión mínima quedará exactamente en ese mismo valor, incluyendo el auxilio correspondiente cuando aplique.

En cambio, las pensiones superiores a un salario mínimo subirán según la inflación de 2025, que se ubica alrededor del 5 %, lo que marca una diferencia clara frente al ajuste del mínimo.

¿Qué pensionados no recibirán el aumento completo del salario mínimo?

No accederán al aumento pleno:

Pensionados con mesadas superiores a 1 salario mínimo.

Jubilados cuyo ingreso no está indexado al SMMLV.

En estos casos, el aumento será exclusivamente el que resulte del IPC, sin importar cuánto suba el salario mínimo.

¿Desde cuándo se aplica el aumento a los pensionados en Colombia?

El reajuste de las mesadas pensionales ya entró en vigencia el pasado 1 de enero y se aplica de forma automática. Los pensionados no deben hacer ningún trámite adicional ante Colpensiones ni ante los fondos privados.