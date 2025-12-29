En esta noticia Estos son todos los cortes de luz programados para este lunes 29 de diciembre

Durante este lunes, 29 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Chipata

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por obras de remodelación de redes.

Vélez

La interrupción del suministro se realizará en Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Los cortes de luz programados para este lunes en Colombia (foto: Pexels).

Landázuri

Los cortes serán en Corregimiento La India durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bolivar

Interrupciones del servicio en Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Cortes en Algunos sectores de las veredas Puerto Pacheco y Auyamera durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Carrera 26 40 04 Bancolombia barrio El Poblado durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Calle 19A 14 37 Barrio Granada durante las 07:30 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes de energía en Algunos sectores del barrio La Esperanza durante las 07:15 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda Popoa Norte durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Conjuntos residenciales Dimanti, Villa Nueva del Campo y el barrio Diamante II sectores de las carreras 22A hasta la carrera 24 con avenidas 87, 88 y 89 durante las 08:00 - 11:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio San Francisco calle 18 con carrera 17 durante las 09:40 - 11:40 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Barrio El Poblado algunos sectores de la calle 40 entre carreras 23 y 26 durante las 09:40 - 11:40 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones en Urbanización Brisas de San Martín durante las 07:00 - 12:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

San Benito

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda Chinchamato durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Cortes por Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 12:05 horas por remodelación de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores del Asentamiento Humano 12 de agosto durante las 09:45 - 12:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Floridablanca

Interrupciones en Vereda Helechales Asentamiento Asomiflor durante las 09:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de la vereda Campo 14 durante las 08:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización Villa Plata durante las 09:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Girardot sectores de las carreras 4 y 5 con calles 25 y 26 durante las 13:00 - 15:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

